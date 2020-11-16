Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "Mağdur odaklı yeni kurumsal yapılar oluşturuldu"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı'na katıldı. Toplantıda mağdur haklarının korunması için yapılan çalışmalara değinerek, yürürlüğe giren yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin detaylarını açıkladı.