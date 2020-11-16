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  • Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "Mağdur odaklı yeni kurumsal yapılar oluşturuldu"
16 Kasım 2020 Pazartesi 11:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "Mağdur odaklı yeni kurumsal yapılar oluşturuldu"

Adalet Bakanı Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Mağdur odaklı yeni kurumsal yapılar oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı'na katıldı. Toplantıda mağdur haklarının korunması için yapılan çalışmalara değinerek, yürürlüğe giren yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin detaylarını açıkladı.

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