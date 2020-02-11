ABD'den İdlib mesajı: Türkiye'nin yanındayız
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerlerinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımlanan mesajında, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Esad rejiminin, uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.
İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı.
(AA)