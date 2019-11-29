7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında şüphelendikleri iki otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi.
Sürücüler, "dur" ihtarına uymadan Uzunköprü istikametine doğru kaçtı.
Kovalamaca sonrası durdurulan otomobillerdeki 7 zanlı, Havsa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İncelemede şüphelilerin polis ve askeri okullardan ihraç edilen, haklarında arama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu belirlendi.
Havsa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye götürüldü, diğerleri ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
(AA)