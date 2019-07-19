Son dakika... 4'ü çocuk 7 kişi kayıp! Vali son bilgileri paylaştı

Düzce’nin Cumayeri İlçesi’nden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı. Dokuzdeğirmen Köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasındaki yolun iki ayrı noktasında heyelan meydana geldi.

Köylere ulaşım kesildi. Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

24 SAATTE 200 KG YAĞIŞ

Tedaviye alınan rafting tesisi sahibi Davut Pirdal, “İnsanın ölümle burun buruna geldiği bir andı. Çatılara çıktık, sabaha kadar bekledik. Tesis diye bir şey kalmadı” dedi. Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca'da metrekaraye 24 saatte 200 kg üzerinde yağış düştüğü öğrenildi.

FINDIK İŞÇİLERİ İÇİN SEFERBERLİK

Akçakoca’ya bağlı Dilaver Köyü’ne güneydoğu illerinden fındık toplamak için gelen 21 kişi de bulundukları evlerde mahsur kaldı. Askeri helikopterle bulundukları yerden alınan vatandaşlar 18 Temmuz Stadı’na getirilerek ambulanslarla hastaneye götürüldü.

VALİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Valisi Zülfikar Dağlı, "Şu ana kadar 212 kişi kurtarıldı. 4'ü çocuk 7 kişiden haber alınamıyor. Kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.