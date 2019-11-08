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  3. 30 milyonluk vurgun yapmıştı! Bitcoin Safiye yakalandı

30 milyonluk vurgun yapmıştı! Bitcoin Safiye yakalandı

30 milyonluk vurgun yapmıştı! Bitcoin Safiye yakalandı

Aydın'da, kendisini "ekonomist-broker" olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 "bitcoin" karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B., Bursa'da yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçe B.'nin Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı.

DHA'da yer alan habere göre, kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe B., polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Safiye Gökçe B., işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müüdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


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