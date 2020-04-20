Son dakika haberi: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2 hafta sonunda 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta uygulanacak yeni kararı da açıkladı. Peki, Sokağa çıkma yasağı yine olacak mı? 23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yanıtı...

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.



Buna göre sokağa çıkma yasağı, 22 Nisan 00.00'dan 26 Nisan Pazar gecesi 00.00'a kadar 31 ilde yapılacak