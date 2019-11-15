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  3. 2 yıldır yanlarında çalışıyordu... Gerçekleri gizli kamera ortaya çıkardı!

2 yıldır yanlarında çalışıyordu... Gerçekleri gizli kamera ortaya çıkardı!

2 yıldır yanlarında çalışıyordu... Gerçekleri gizli kamera ortaya çıkardı!

İstanbul Tuzla’da evlerine iki yıldır gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığından şüphelenen çift, evlerine gizli kamera yerleştirince hayatlarının şokunu yaşadı. Evin çekmecesinde bulduğu paraları çalarken kameraya yakalanan temizlikçi kadın gözaltına alındı.

Tuzla’da yaşayan karı - koca, iddiaya göre evlerine 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığına dair şüphe duymaya başlayınca evin bazı yerlerine gizli kamera yerleştirdi. Eve gelen kadın, temizlik yaptığı odanın çekmecelerini açıp karıştırmaya başladı.

Kendisini kaydeden kameradan habersiz olan kadın, çekmecede bulduğu paraları alıp cebine koydu. Kadının ayrıca evde bulunan bir miktar ziynet eşyası ile tablet bilgisayarı da çaldığı öğrenildi. Karı - kocanın durumu polise bildirmesiyle kadın gözaltına alındı.



İHA


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