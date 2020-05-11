Son dakika haberi: 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 16 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı!

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Normalleşme planıyla ilgili detayları açıklayan Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili beklenen duyuruyu yaptı. Peki, 16 17 18 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte cevabı...

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 17 18 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu.