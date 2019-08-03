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  3. 19 ilde hareke geçildi! 41 polis için gözaltı kararı

19 ilde hareke geçildi! 41 polis için gözaltı kararı

19 ilde hareke geçildi! 41 polis için gözaltı kararı

Adana merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu 41 polisin yakalanması için Adana merkezli 19 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Adana'ya getirildikleri öğrenildi.

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