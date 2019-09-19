Son dakika haberi: 19 Eylül 2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar...

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Milli Piyango sonuçları 19 Eylül Perşembe günü aratılan konular arasında en üst sırada yer alıyor. Ayın 9, 19 ve 29’unde gerçekleştirilen çekilişe Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar katılım sağlıyor. 3 milyon TL değerindeki büyük ikramiye, şanslı bilete sahip olan kişiye çıkıyor. Haberimiz içerisinden 19 Eylül 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 19 EYLÜL 2019 AÇIKLANDI!

19 Eylül 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları:

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

090745

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

568988

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

020937 054064 081822 094741 176184 192351

195807 394741 530142 551060

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

002661 047201 051022 077824 086189 098691

112112 121096 126551 152512 181465 192910

226343 231654 233793 247603 440504 442569

449272 456130

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

07284 12445 18429 31061 32652 33094

38010 38761 44193 45914 48890 50000

52842 67949 77144 78466 82161 85259

88325 97651

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0170 0633 1184 2812 2953 3607

3770 4426 5060 6167 6732 9065

9160 9619 9990

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

068 088 273 382 447 632

727 768 777 853

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

26 32 40 43 55 58

74 81

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

000745 010745 020745 030745 040745 050745

060745 070745 080745 090045 090145 090245

090345 090445 090545 090645 090705 090715

090725 090735 090740 090741 090742 090743

090744 090746 090747 090748 090749 090755

090765 090775 090785 090795 090845 090945

091745 092745 093745 094745 095745 096745

097745 098745 099745 190745 290745 390745

490745 590745

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.



Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.

En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.