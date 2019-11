17 yıl önce yazmıştı... Anneden şehide en acı mektup!

İzmir'de yaşayan Zehra Dolunay (51), PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2002'de başlatılan "Cumhuriyetin 100. yılına mektup" kampanyası kapsamında o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay için mektup yazdı. Jandarma Teğmen Güngör Dolunay geçtiğimiz haziran ayında, Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Acılı anne, oğlu 2023'te okusun diye yazdığı mektubu PTT yetkililerine başvuru yaparak geri istedi. PTT yetkilileri de, şehit annenin bu çağrısına kayıtsız kalmadı. PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz ve kurum yetkilileri şehit annesi Zehra Dolunay'ı Bornova'da ikamet ettiği evinde ziyaret etti. PTT yetkililerinin, şehit annesinin oğlu için yazdığı mektubu geri verirken duygu dolu anlar yaşandı.

'OKUMAYA CESARETİM YOK'



Duygularını paylaşan anne Zehra Dolunay, "Mektubu ben ölürsem oğluma hatıra kalsın diye yazmıştım. Ancak oğlum şehit düştü. Kısmet olmadı. Oğluma yazdığım mektup geri geldi. Çok kötü bir şey. Mektubu henüz açıp okumadım. Ne yazdığımı hatırlamıyorum. Mektubu okumaya cesaretim yok. Eğer kendimi toparlarsam küçük oğlum Gökhan, gelinim Selin ve eşimle birlikte o özel anı yaşamak istiyorum" diye konuştu. Oğlunu şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili de anne Dolunay, "Keşke bize verselerdi. Keşke onların ölümünü biz de görseydik. Gözümün içine baksalardı. Onlar öldürüldü; ama keşke yakalanıp bize teslim edilselerdi. Her şehit annesine, her şehit babasına, her şehit kardeşine" sözlerine yer verdi.

KUTSAL BİR EMANET



Acılı anneye emanetini teslim eden İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz da, "Zor bir görev tabii, acıları paylaşıyoruz. Şehidimizin hatırası olarak bu aziz hatırayı kutsal emaneti annemize takdim ettik" dedi. PTT İzmir Pazarlama ve Satış Müdürü Barış Atilla ise, "Maalesef annemiz evladına Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümüne verilmek üzere gönderdiği mektubu çok acı bir şekilde geri istedi. Biz de oğluna gönderilmek üzere saklı tutulan mektubu şimdi iade etmek zorunda kaldık" diye konuştu.



