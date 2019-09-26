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  3. Son dakika haberi... Çanakkale'de korkutan deprem

Son dakika haberi... Çanakkale'de korkutan deprem

Son dakika haberi... Çanakkale'de korkutan deprem

Son dakika haberine göre Çanakkale'de deprem meydana geldi. Çanakkale depreminin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre 3.8 olarak kayda geçti.

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 21,56 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 15.33'te meydana geldi. 8,54 kilometre derinlikte olan deprem Ayvacık'ta da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar beldesi açıkları olarak tespit etti.

DHA

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