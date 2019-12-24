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  3. Son dakika haber: Eski CHP'li Sinan Aygün Ankara Adliyesinde

Son dakika haber: Eski CHP'li Sinan Aygün Ankara Adliyesinde

Son dakika haber: Eski CHP'li Sinan Aygün Ankara Adliyesinde

Eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisine karşı "irtikap" suçu işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Eski CHP'li Sinan Aygün'ün daha öncesinde Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince mühürlenen Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi olan Aygün, avukatıyla birlikte öğle saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na geldi.

Aygün burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri hakkında açılan soruşturmayı yürüten Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aygün, savcının daveti üzerine adliyeye geldiğini, basın toplantısı ve televizyonlarda dile getirdiği iddiaları savcıya anlattığını söyledi.

Savcının kendisinden bazı belgeler talep ettiğini, bunları dosya halinde sunacağını ifade eden Aygün, "Televizyonda sunduğumuz belgeleri avukatlarımız hazırlayacak, yarın öbür gün sunacağız." dedi.

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle görüşme yaptığı odaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin polis marifetiyle savcılık tarafından temin edileceğini, savcılığın Ankara Büyükşehir Belediyesinden de görüntü alacağını söyledi.

Savcılığın ses kayıtlarına da bakacağını dile getiren Aygün, Mansur Yavaş ile Ömer Koçak, Coşkun Torun, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'dan şikayetçi olduğunu belirtti.


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