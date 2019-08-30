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  3. Son dakika... Fırat'ın doğusunda Türkiye ile ABD'den ikinci ortak helikopter uçuşu

Son dakika... Fırat'ın doğusunda Türkiye ile ABD'den ikinci ortak helikopter uçuşu

Son dakika... Fırat'ın doğusunda Türkiye ile ABD'den ikinci ortak helikopter uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki helikopter ile gerçekleştirildi' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ikinci ortak helikopter uçuşuna ait görüntüler paylaştı.

Ortak uçuşun TSK'ya ait iki helikopterle yapıldığı bilgisi de verildi.

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