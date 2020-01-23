Firari FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de ortaya çıktı... Son model lüks arabasıyla görüntülendi!

ABD’de yaşayan ve uzun zamandır ortalarda görünmeyen, ülkeden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan FETÖ firarisi futbolcu Arif Erdem Virginia’nın Manassas şehrinde ortaya çıktı.

Son model Range Rover marka arabasıyla Manassas şehrindeki kafe içerisinde görülen Erdem görüntü vermemek için yüzü duvara oturması dikkat çekti.

Forum USA'nın görüntülediği FETÖ firarisi Erdem’in arasındaki Virginia plakası Virginia eyaletinde yaşadığını gözler önüne serdi.

AZILI FETÖ’CÜ HAKAN ŞÜKÜR İLE GÖRÜŞÜYOR

Daha önce FETÖ firarisi futbolcu Arif Erdem, Hakan Şükür’ün Youtube kanalında ortaya çıktı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şükür, “Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var” diye yazmıştı.

YAYINA ÇIKMAKTAN VAZGEÇTİ

Fakat yayın başladıktan sonra Hakan Şükür, Arif Erdem’in yayına çıkmaktan vazgeçtiğini söyledi. Böylelikle bir süredir nerede olduğu konuşulan FETÖ firarisi futbolcunun ABD’de olduğu anlaşıldı.