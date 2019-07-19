Son dakika... FETÖ'ye mahrem darbe! Kritik iki isimle irtibatlı 52 kişiye gözaltı kararı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İzmir Hususi Mahrem Hava Kuvvetleri yapılanmasının 2010 ile 2016 yılları arasında 2 farklı yapılanmadan oluştuğunu belirledi. Bu yapılanmanın İzmir Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı ve Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı olduğu, ancak yapılan operasyonlar sonucunda Gaziemir ve Çiğli yaplanmasının faaliyetlerini devam ettiremediği ve 2017 yılında bahse konu yapının tek çatı altında toplanarak yeni bir yapılanmaya dönüştüğü tespit edildi.



Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden, şüphelilerin, rütbeli askeri şahıslar ile birebir görüştürdüğü, himmet adı altında örgüte yardım topladığı ve soruşturma dosyasında ismi geçen C.A. isimli şüphelinin FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatı olduğu tespit edildi. Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ'nün İzmir Hava Kuvvetleri Mahrem yapılanması içerisinde Genel Müdür, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Öğretmen olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 52 şahsı belirlerken, şüphelilerin tamamının ByLock kullanıcısı olduğunu ortaya çıkardı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınana yakalama karının ardından harekete geçen İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, İzmir merkezli Samsun, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Isparta, Konya, Uşak, Afyon, Aydın, Bursa ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında şuana kadar 20 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerin tamamında başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlik olduğu, toplam 29 bin 820 Euro, 9 bin 515 Dolar, 11 bin 370 Lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin arasında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçundan haklarında aranma kaydı bulunan bir ihraç Emniyet Müdürü, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç 2 Üsteğmen'de olduğu öğrenildi. Operasyonun devam etiği, gözaltı sayısının ilerleyen saatlerde yükselebileceği belirtildi.