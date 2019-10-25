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  3. Son dakika... FETÖ'nün 'Meksika imamı' Osman Karaca tutuklandı

Son dakika... FETÖ'nün 'Meksika imamı' Osman Karaca tutuklandı

Son dakika... FETÖ'nün 'Meksika imamı' Osman Karaca tutuklandı

MİT'in yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Meksika imamı" Osman Karaca'nın, sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verildi. 

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca'nın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı. 

Soruşturma savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karaca'nın, sorgu işlemi tamamlandı. Nöbetçi Hakimlik şüphelinin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmasına hükmetti. 

Şüpheli Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilmişti. 

(AA)

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