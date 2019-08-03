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  3. FETÖ firarisi Akın İpek'e İngiliz tokadı!

FETÖ firarisi Akın İpek'e İngiliz tokadı!

FETÖ firarisi Akın İpek'e İngiliz tokadı!

2015'te Londra'ya kaçan FETÖ firarisi Akın İpek, Koza-İpek Holding'e atanan kayyumlara karşı açtığı davaya İngiilz mahkemesinden tokat gibi yanıt geldi.

2015'te Londra'ya kaçan FETÖ firarisi Akın İpek, Koza-İpek Holding'e atanan kayyumlara karşı açtığı davada ağır bir darbe aldı. SPK, İpek'in kaçmadan önce Londra'da Koza Ltd. adlı bir madencilik şirketi kurduğu ve buraya usulsüz şekilde 60 milyon Pound para aktardığını belirlenmişti.

Kayyum heyetinin Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itirazı değerlendiren İngiliz Yüksek Mahkemesi, "İngiliz mahkemelerinin, Türk mahkemeleri tarafından atanmış kayyumların yetkisini tartışamayacağına, Akın İpek'in kayyumların atanmasına dair bir itirazı var ise bunun tartışma yerinin Türk mahkemeleri olduğuna" hükmetti. Bu kararla İpek'in usulsüz şekilde aktardığı 60 milyon poundun geri alınmasının yolu açılmış oldu.

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