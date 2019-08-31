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Feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, sürücü öldü

Feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı, sürücü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Osman Kaya Bulvarı'nda seyreden Ramazan K. yönetimindeki 07 MTN 88 plakalı otomobil, yaya geçinden karşıya geçmeye çalıştığı ileri sürülen Merve Özdamar'ın kullandığı 48 H 8961 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen Özdamar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Özdamar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Otomobil sürücüsü Ramazan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)

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