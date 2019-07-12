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Evli kadının nafaka uyanıklığı!

Evli kadının nafaka uyanıklığı!

İstanbul'da yıllar önce boşanan bir çift arasında yaşanan nafaka tartışması mahkemeye taşındı. Eski eşinin kendisinden yeniden evlendiği halde 6 yıl boyunca haksız şekilde nafaka aldığını ileri süren koca dava açtı. Mahkeme açılan davayla ilgili kararını verdi.

İstanbul'da yaşayan bir çift yıllar önce anlaşmalı olarak boşandı. Anlaşmaya göre koca boşandığı eşine aylık 100 dolar nafaka ödemeyi kabul etti. Boşanmanın ardından bir süre sonra kadın yeniden evlendi. Bu durumdan haberi olmayan eski koca ise 6 yıl boyunca nafaka yatırmaya devam etti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU DAVA AÇTI

Eski eşinin evlendiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı. Ödediği nafakanın kaldırılmasını ve eski eşine 6 yıl boyunca ödediği nafaka miktarının iade edilmesini talep etti.

MAHKEME, NAFAKANIN İADESİNE KARAR VERDİ

Aile Mahkemesi, kadının yeniden evlendiği tarihte yoksulluk nafakasının kendiliğinden ortadan kalktığını belirtti. Mahkeme, eski koca tarafından 6 yıl boyunca ödenen yoksulluk nafakasının da iadesine hükmetti. 

HABERTÜRK

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