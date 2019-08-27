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  3. Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çıktı!

İç güvenlik operasyonunda Siirt-Baykan kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede aranan Ekrem Aksoy olduğu belirlendi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 25 Ağustos 2019 tarihinde, Siirt-Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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