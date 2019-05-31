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  • Son dakika.... Malatya'da Erhaç Üssü'ne iniş sırasında arızalanan F4'te hasar oluştu, iki pilot ölümden döndü
31 Mayıs 2019 Cuma 09:38 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:04

Son dakika.... Malatya'da Erhaç Üssü'ne iniş sırasında arızalanan F4'te hasar oluştu, iki pilot ölümden döndü

Son dakika.... Malatya'da Erhaç Üssü'ne iniş sırasında arızalanan F4'te hasar oluştu, iki pilot ölümden döndü

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

MSB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bir F4 uçağının Erhaç Üssü'ne inişi sırasında, iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştuğu belirtildi.

Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilen açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

(AA)

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