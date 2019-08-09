Eminönü'de balık ekmek dayağı! Balıkçının sahibinden inanılmaz itiraf

İstanbul'daki 'Tarihi Eminönü Balıkçısı'nda skandal patlak verdi. Olay, 4 Ağustos'ta meydana geldi. İddialara göre, 2'si kadın 5 kişilik aile, balıkçıya gitti..

'İŞİNE SON VERİLDİ'



Garson, masadaki kadınlardan birine çarparak sürekli rahatsız etti. Kadının yakınları, "Dikkat etsene" diyerek garsonu ikaz etti. Sinirlenen garson ise ağza alınmayacak küfürler sarf etti. Aile tepki gösterdi. Garson ve diğer çalışanlardan oluşan 20 kişi, kadının yakınlarını darp etti. Saldırganlardan biri, kesici aletle mağdurlardan birinin kafasına darbe indirdi. Saldırganlar daha sonra olay yerini terk etti. Kanlar içinde kalan yaralı ve ailesi, durumu polise bildirdi. Darp raporu alan mağdurlar, saldırganlardan şikayetçi olduklarını söyledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık talimatı üzerine 9 kişi yeniden gözaltına alındı.

TEKNENİN SAHİBİNDEN SKANDAL İTİRAF: BİZ DE ŞİDDETE MARUZ KALIYORUZ

Güvenlik kameralarının arızalı olduğu iddia edildi. Skandal tepki çekti. Vatandaşlar suçluların tutuklanmasını istedi. Olayı doğrulayan Tarihi Eminönü Balıkçısı'nın sahibi Arif İlke ise, "Garsonun işine son verildi. Bizler de şiddete maruz kalıyoruz" dedi.



TAKVİM