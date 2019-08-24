Emine Bulut'u öldürdükten sonra babasını aramış! Fedai Varan'dan kan donduran sözler

18 Ağustos günü Kırıkkale'de Menderes Caddesi'ndeki bir dönercide yaşanan korkunç olayda, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Fedai Varan, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut'un yaralı olarak söylediği "Ölmek istemiyorum" sözleri ise tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Sosyal medyada korkunç cinayetle ilgili tepki yağarken vahşi cinayetle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

"SİZ BENDEN BİR KIZ ALDINIZ, BEN DE SİZDEN"

Bir görgü tanığının iddiasına göre ise cinayetin ardından Emine Bulut'un babasını arayan zanlı, "Siz benden bir kız aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dedi. Olay yerinden taksiyle kaçan ve soğuk kanlı olduğu gözlenen Fedai Varan'ın 8 lira tutan taksi ücreti için 10 lira verip, para üstünü alıyor.

KIZILIRMAK KIYISINDA İÇKİ İÇTİ

Taksiden inen Fedai Varan'ın daha sonra bir büfeden içki aldı ve Kızılırmak kenarında içtiği ortaya çıktı