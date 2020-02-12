Son dakika Elazığ'da okulların açılma tarihi yine ertelendi! Elazığ'da okullar ne zaman açılacak?

Elazığ'da okulların açılma tarihi ertelendi. Daha önce okulların 17 Şubat'ta açılacağı açıklanmıştı. Bu tarih bir kez daha ertelendi. Elazığlılar okulun hangi tarihte açılacağını merak ediyor. Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? sorularının yanıtı Elazığlılar tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Son dakika haberine göre, Elazığ'da okulların açılması 24 Şubat'a ertelendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ'da deprem nedeniyle okulların açılmasının 24 Şubat'a ertelendiğini bildirdi.

Elazığ'da okulların açılma tarihi ilk önce 10 Şubat'a daha sonra 17 Şubat'a ertelenmişti. 24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik depremde aralarında okulların da bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü.

Geçtiğimiz hafta deprem sonrası iyileştirme çalışmalarının henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 17 Şubat'ta başlaması kararı alındığı açıklanmıştı. Yapılan duyuruda,"10 Şubat 2020 tarihinde açılacak olan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi 17 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadelerine yer verilmişti. Bu tarih 24 Şubat Pazartesi oldu.