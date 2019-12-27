Son dakika: Elazığ'da deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 10.02'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise Elazığ’daki deprem 5.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan tespitlerde; Elazığ Sivrice´de 27 Aralık tarihi saat 10:02´de 4,9 büyüklüğünde ve 7,02 km derinlikte bir deprem meydana gelmiştir. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde can kaybı olmadığını söyledi.

İlçe merkezinde olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Kaldırım, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD, Kızılay, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri köylere sevk edildi." dedi.

Bu kapsamda koordinasyon kurulunda gelişmeleri takip ettiklerini bildiren Kaldırım, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını ancak tedbirli olmalarını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.