Türkiye'den ABD'ye tepki: Somut adımlar bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy önemli açıklamalarda bulundu. Aksoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD'Lİ HEYET İLE SURİYE TOPLANTILARI

Güvenli bölge konusunda 3 toplantı yapıldı. Bizim önceliğimiz PYD/YPG'nin çıkarılması.

ABD'den, YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği açısından somut adım bekliyoruz.

ABD'nin tamamen çekilmeyeceği anlaşılıyor ancak sahada güç boşluğuna yol açmaması lazım. Terör örgütleri güçlendirilmemeli.

ABD’nin tehdit diline başvurduğunu görüyoruz. ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor.

F-35 TESLİMATI

F-35 pilotları eğitim görüyor. Uçakların teslimatı başladı, geri adım atmayacağız.

ABD'NİN PATRİOT TEKLİFİ

Patriot almayacağız diye bir şey yok, görüşmelerimiz devam ediyor.

ABD'NİN GOLAN KARARI

Golan Suriye toprağı. İlk tepki bizden geldi. ABD bu adımda yalnız kaldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti

Irak'ın tamamına verdiğimiz önemi gösteriyor.

DANİMARKA'DA TÜRKİYE KARŞITI GÖSTERİ

Temeli yok, Tek taraflı, gerçekleri yansıtmayan bu yönergeyi reddediyoruz.

LİBYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Endişe verici, kazanımları tehlikeye atıyor.

MACRON'UN ANMA GÜNÜ İLANI

Franca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un anma günü ilanını unutmayacağız, tavrı karşılıksız kalmayacak.

Fransızların bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var.

ERMENİSTAN SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Açıklama ve üslubu devlet geleneğine sahip olmadığını gösteriyor. 1915 olayları meşru bir tartışma konusudur.

Ermenistan arşiv açma cesaretini gösterse gerçekler ortaya çıkacak.

(TRT Haber)