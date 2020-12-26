Son dakika depremler: Elazığ'da 4.1 şiddetinde deprem!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.