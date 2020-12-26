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  • Son dakika depremler: Elazığ'da 4.1 şiddetinde deprem!
26 Aralık 2020 Cumartesi 15:26 | Son Güncelleme:

Son dakika depremler: Elazığ'da 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika depremler: Elazığ'da 4.1 şiddetinde deprem!

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre, Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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