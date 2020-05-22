Son dakika deprem haberleri... Tunceli'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli depremi 4.1 olarak duyurdu.

Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.