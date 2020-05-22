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  3. Son dakika deprem haberleri... Tunceli'de 4.3 büyüklüğünde deprem
22 Mayıs 2020 Cuma 06:49 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberleri... Tunceli'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri... Tunceli'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri... Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyururken Kandilli 4.1 olarak kaydetti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Pülümür ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli depremi 4.1 olarak duyurdu.

Depremin yaklaşık 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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