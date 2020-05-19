Son dakika... Akdeniz'de peş peşe depremler

Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Bölgede ve Bodrum, Datça, Marmaris gibi çevre il ve ilçelerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.



ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELDİ

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.02'de Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,80 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 320 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.