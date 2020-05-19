Son dakika... Akdeniz'de peş peşe depremler
Son dakika haberine göre, Akdeniz'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmaris, Bodrum ve Datça'da da hissedildiği bildirilen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Bölgede ve Bodrum, Datça, Marmaris gibi çevre il ve ilçelerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELDİ
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.02'de Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,80 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 320 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.