Son dakika deprem haberleri: Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre, Niğde'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AKSARAY'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi. Aksaray'da sarsıntı ile birlikte bazı vatandaşlar panikle evlerini terk edip dışarı çıktı. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı ilk araştırmada herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Niğde'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından saat 22.08'de Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 'Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok' açıklamasında bulundu.