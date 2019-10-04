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  3. Son dakika deprem haberleri: Muğla'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberleri: Muğla'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberleri: Muğla'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberleri: Muğla'da korkutan deprem! Deprem mi oldu sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaş AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremlerini öğrenmek istiyor.

Deprem mi oldu? Muğla'da vatandaşları korkutan deprem! Muğla saat 23.20'de sallandı. Son zamanlarda ülkemizde sıkça yaşanan depremler vatandaşları korkutmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası okullar tatil edilmiş ve kısa süreli panik yaşanmıştı.  AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre  Muğla Datça açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DEPREM NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma ya da kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.

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