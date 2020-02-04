Gerçekleşen son depremler | En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri!
Son dakika deprem haberi Manisa'dan geldi. Deprem mi oldu? sorusunu aratan vatandaşlar sarsıntının kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek istiyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin derinliğinin 7 km olduğu bilgisine yer verildi. Manisa'da saat 19.47'de 4.3 şiddetinde bir deprem daha gerçekleşmişti. Üst üste gerçekleşen depremler vatandaşları korkuttu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
Üst üste gerçekleşen depremler vatandaşları korkutuyor! Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da "Deprem kaç şiddetinde oldu?" sorusunu aratmaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin derinliğinin 7 km olduğu bilgisine yer verildi. Manisa'da saat 19.47'de 4.3 şiddetinde bir deprem daha olmuş, vatandaşlar kısa süreli panik yaşamıştı. Haberimiz içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre gerçekleşen son dakika deprem haberlerine ulaşabilirsiniz.
MANİSA'DA 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklamada "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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MANİSA'DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.