02 Ocak 2021 Cumartesi 07:08 | Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberleri: İzmir'de korkutan deprem
DHA
Son dakika deprem haberleri... İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 05.25'de merkez üssü Urla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Son dakika deprem haberleri... Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 05.25'de merkez üssü Urla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Urla'ya 19 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 6,84 kilometre olarak ölçüldü. Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.