  • $7,4343
  • 9,0797
  • 452.981
  • 1476.72
02 Ocak 2021 Cumartesi 07:08 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberleri: İzmir'de korkutan deprem

Son dakika deprem haberleri: İzmir'de korkutan deprem
DHA

Son dakika deprem haberleri... İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 05.25'de merkez üssü Urla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son dakika deprem haberleri... Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 05.25'de merkez üssü Urla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Urla'ya 19 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 6,84 kilometre olarak ölçüldü. Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

<p>Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, dünya ekonomisinden beklentileri Akşam TV&#

2021 dünya ekonomisinin parametreleri neler olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.