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04 Aralık 2020 Cuma 12:50 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberleri... İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika deprem haberleri... İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberleri... İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Saat 12.34'te meydana gelen deprem yerin 9,9 km derinliğinde oldu.

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Yunanistan'ın Samos' adası olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.

Saat 12.34'te meydana gelen deprem yerin 9,9 km derinliğinde oldu.

Ayrıntılar geliyor..

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