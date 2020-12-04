Son dakika deprem haberleri... İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Yunanistan'ın Samos' adası olan deprem İzmir ve çevresinde de hissedildi.

Saat 12.34'te meydana gelen deprem yerin 9,9 km derinliğinde oldu.

Ayrıntılar geliyor..