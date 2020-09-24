Son dakika deprem haberleri... İstanbul'da şiddetli hissedildi: Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri... İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Marmara bölgesi genelinde hissedilen depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı.

AFAD'DAN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.



Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir." açıklamasında bulundu.

