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  3. Hatay'da korkutan depremler! Hatay'da deprem kaç büyüklüğünde? AFAD, Kandilli son dakika deprem haberleri

Hatay'da korkutan depremler! Hatay'da deprem kaç büyüklüğünde? AFAD, Kandilli son dakika deprem haberleri

Hatay'da korkutan depremler! Hatay'da deprem kaç büyüklüğünde" AFAD, Kandilli son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem haberleri... Hatay'da bir deprem daha oldu. Hatay'da deprem kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. AFAD son dakika deprem bilgileri haberimizde...

Son dakika deprem haberleri... Hatay'da bir deprem daha oldu! Hatay'da deprem kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. AFAD son dakika deprem bilgileri haberimizde...

HATAY'DA ÜST ÜSTE İKİ DEPREM

Hatay'da saat 10:40'da meydana gelen deprem 4.7 şiddetinde ölçüldü. 11:18'de ise yeniden sallanan Hatay'daki depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. AFAD son dakika deprem haberleri...

Büyüklük 4.4 (Mw)

Yer Akdeniz, 29.81 km. Yayladagi (Hatay)

Tarih 15/04/2020 - 11:18:36 (TS)

Enlem 35.8305 (K)

Boylam 35.6103 (D)

Derinlik 36.88 (KM)

Büyüklük 4.7 (Mw)

Yer Akdeniz, 30.94 km. Yayladagi (Hatay)

Tarih 15/04/2020 - 10:40:03 (TS)

Enlem 35.7781 (K)

Boylam 35.6293 (D)

Derinlik 24.99 (KM)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ


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