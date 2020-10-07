07 Ekim 2020 Çarşamba 16:42 | Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberleri... Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem
İHA
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:16.26 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7,5 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde hissedildi.