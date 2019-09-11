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  3. Son dakika deprem haberleri: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dakika deprem haberleri: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dakika deprem haberleri: Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi!

Son dakika deprem haberleri: Çorum'da deprem oldu! Binlerce vatandaş Deprem mi oldu? sorusunu aratmaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Çorum'un Mecitözü ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Ayrıntılar haberimizde

Son dakika deprem haberleri... Çorum sallandı! Çorum'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Binlerce vatandaş 'Deprem mi oldu?' sorusunu arama motorunda aratmaya başladı. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre deprem 11 Eylül Çarşamba akşamı saat 23:01 sularında Çorum'un Mecitözü ilçesinde gerçekleşti. Ayrıntılar geldikçe haberimiz içerisine eklenecektir.

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