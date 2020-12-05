05 Aralık 2020 Cumartesi 16:16 | Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberleri... Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Validen ilk açıklama
Son dakika deprem haberleri... Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Antalya, Muğla, Mersin, Isparta ve Adana başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında olumsuz bir ihbar olmadığını belirtti.
Antalya'da şiddetli bir deprem yaşandı.
Son dakika gelen bilgilere göre, AFAD saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.
VALİ YAZICI'DAN İLK AÇIKLAMA
Depremle ilgili bize ulaşan olumsuz bir ihbar yok
BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem Antalya, Muğla, Mersin, Isparta ve Adana başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...