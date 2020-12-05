Son dakika deprem haberleri... Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Validen ilk açıklama

Antalya'da şiddetli bir deprem yaşandı.

Son dakika gelen bilgilere göre, AFAD saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.



VALİ YAZICI'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili bize ulaşan olumsuz bir ihbar yok



BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya, Muğla, Mersin, Isparta ve Adana başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...