Son dakika deprem haberleri: Ankara'da deprem mi oldu? Ankara'da bir günde 2 deprem..

Ankara deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı.Depremi hissedenler sosyal medyada deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor.

Başkentte, merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.11 sıralarında merkez üssü Kahramankazan olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yakın Sincan ve Etimesgut gibi ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

Ankara'da sabah saat 05.00 sıralarında da merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

DENİZLİ SON DAKİKA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 07.37'de merkez üssü Çardak ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 7 KM olarak açıklandı.

ALANYA SON DAKİKA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DEPREM NEDİR?

Yer altındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeniyle oluşan hareketlerin yer yüzeyini sarsmasına deprem denir.

Deprem çok kısa süre devam eden yerden gelen uğultu ve gürültüyle birlikte azdan çoğa doğru yükselen bir sarsıntı ile kendisini hissettirir. Büyük depremlerin öncesi ve sonrasında da depremler olur. Büyük depremlerden önce gerçekleşen, şiddetli olmayan depremlere 'öncü depremler' denir. Şiddetli depremlerin ardından olan depremlere de 'artçı depremler' denir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yeryüzünde depreme daha hassas bölgeler vardır. Önceden kırılmış bölgeler, büyük yer altı boşlukları ve tuz kaynaklarının olduğu araziler bu hassas bölgeler arasındadır. Yurdumuzun büyük bir kısmı deprem tehlikesi altındadır. Yurdumuzu deprem tehlikesine göre 4 bölgeye ayırabiliriz. Buna göre, 4 üncü derece deprem bölgesi tehlikenin en az olduğu bölge iken, 3 üncü derecede bu tehlike biraz daha fazladır. 2 inci derece deprem bölgelerinde deprem tehlikesi ise 3 üncü dereceden daha fazladır. Ancak, en fazla deprem riski taşıyan bölgeler 1 inci derece deprem bölgeleridir.

Şiddetli bir deprem can ve mal kaybına sebep olabilir. Ancak, şu da bilinmelidir ki deprem beraberinde mutlak bir ölüm ve ağır hasar getirmez. Depremden korkmak normaldir, ancak, bu korku ve kaygıları iyi bir hazırlık ve doğru bilgilerle azaltabilirsiniz. Deprem zararları yer sarsıntısından ziyade evlerin doğru yerlere ve doğru biçimde inşa edilmemesiyle, ev içindeki güvenliğin ağır eşyalar sabitlenmek suretiyle sağlanmamasıyla ortaya çıkar. Bu kitapçık sizlere bilgi vermek ve sizleri hazırlayabilmek için yazılmıştır.