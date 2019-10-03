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Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

AFAD'dan Akdeniz'deki son dakika depremiyle ilgili, deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. 

MUĞLA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA 

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.      

Civelek, Akdeniz'de oluşan depremin Muğla'nın Seydikemer, Fethiye,  Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde de kısa süreli hissedildiğini ifade etti.

(AA/DHA)

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