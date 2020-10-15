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15 Ekim 2020 Perşembe 17:06 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberleri... AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberleri... AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Son Dakika Haberleri.. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre İstanbul Avcılar'da saat 16.55'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberleri... Merkez üssü Marmara Denizi Avcılar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

İSTANBUL'DA DEPREM

Deprem Avcılar ve çevresindeki ilçelerde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada saat 16.55'te meydana gelen depremin Marmara denizinin 4.8 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

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