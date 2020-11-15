Son dakika deprem haberi: Tunceli Pülümür'de korkutan deprem! Bingöl ve Erzincan'da da hissedildi!

Tunceli'de korkutan deprem! Tunceli'ye bağlı Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.22'de hissedilen deprem AFAD'ın verilerine göre 10.06 km derinlikte gerçekleşti. Deprem Bingöl ve Erzincan gibi birçok çevre ilde hissedildi.