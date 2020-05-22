Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8175
  • 7,4293
  • 379.746
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika deprem haberi: Ordu'da korkutan deprem!
22 Mayıs 2020 Cuma 18:35 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Ordu'da korkutan deprem!

Son dakika deprem haberi: Ordu'da korkutan deprem!

Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberi Ordu'dan geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayınlanan bilgiye göre deprem 17.29 km derinlikte gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar "Ordu'da deprem mi oldu?" aramasını yapmaya başladı. Son dakika deprem haberleri ve gelişmeleri sizlerle...

Son dakika deprem haberi: Ordu'nun Perşembe ilçesinde saat 18.18'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem 17.29 km derinlikte gerçekleşti. Detaylar geliyor...

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Başkan Erdoğan'dan Ali Babacan'a sert sözler: Bunu kime yutturuyorsun?
Pakistan'da korkunç uçak kazası... Sadece 1 kişi kurtuldu!
Reklam
Bakan Albayrak tek tek sıraladı! 600 milyar liraya ulaştı!
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi
MSB, Terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yaptı

MSB, Terörle mücadele ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yaptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarından ayrılmayan köpeğin bakımını üstlendi

Türkiye'nin koronavirüs anketi sonuçlandı! İşte sonuçlar...