Son dakika deprem haberi: Ordu'da korkutan deprem!

Son dakika deprem haberi: Ordu'nun Perşembe ilçesinde saat 18.18'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem 17.29 km derinlikte gerçekleşti. Detaylar geliyor...