22 Mayıs 2020 Cuma 18:35 | Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberi: Ordu'da korkutan deprem!
Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberi Ordu'dan geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yayınlanan bilgiye göre deprem 17.29 km derinlikte gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar "Ordu'da deprem mi oldu?" aramasını yapmaya başladı. Son dakika deprem haberleri ve gelişmeleri sizlerle...
Son dakika deprem haberi: Ordu'nun Perşembe ilçesinde saat 18.18'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem 17.29 km derinlikte gerçekleşti. Detaylar geliyor...>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız