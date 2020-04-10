Son dakika deprem haberi: Ordu'da korkutan deprem! Samsun ve Giresun'da da hissedildi!

Deprem mi oldu? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Son dakika deprem haberi: Ordu'nun Korgan ilçesinde saat 00.23'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem 7.06 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı Samsun ve Giresun gibi illerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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