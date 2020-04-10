Son dakika deprem haberi: Ordu'da korkutan deprem! Samsun ve Giresun'da da hissedildi!
Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberi Ordu'dan geldi! Ordu'nun Korgan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Giresun ve Samsun gibi illerde de hissedildi. AFAD tarafından verilen bilgiye göre deprem 7.06 km derinlikte gerçekleşti. Son dakika deprem haberleri ve gelişmeleri haberimiz içerisine eklenecektir....
Deprem mi oldu? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Son dakika deprem haberi: Ordu'nun Korgan ilçesinde saat 00.23'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem 7.06 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı Samsun ve Giresun gibi illerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız