Son dakika deprem haberi: Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem!

Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre deprem saat 17.48'de 16.24 km derinlikte gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil." ifadeleri kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de meydana gelen 4,7 büyüklüğünde depremde valilikten aldıkları bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor."