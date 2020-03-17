Muğla'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri 2020!
Son dakika deprem haberi Muğla ilinden geldi! Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 kilomtere uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın yayınladığı verilere göre deprem saat 21.14'te 11.63 km derinlikte gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
Muğla'da korkutan deprem! Son dakika deprem haberine göre Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliğinin 11.63 km olduğu belirlendi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar da telefonu eline alıp "deprem mi oldu?" aramasını yapmaya başladı. Haberimiz içerisinden Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ve gelişmelerini takip edebilirsiniz.
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
MUĞLA 4.1
Ege denizi açıklarında korkutan deprem! Ege Denizi açıklarında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem 11.63 km derinlikte gerçekleşti. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kilometre uzaklıkta gerçekleştir.