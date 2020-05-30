Son dakika deprem haberi: Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem! Muğla'nın Datça açıklarında saat 21.22'de 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgiye göre deprem 25.21 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden binlerce kişi "Muğla'da deprem mi oldu?" sorusunu aratmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ve gelişmeleri sizlerle...

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Ege Denizi açıklarında saat 21.22'de 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Muğla Datça'ya 125.27 km uzaklıkta 25.21 km derinlikte gerçekleşti.

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