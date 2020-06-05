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  3. Son dakika deprem haberi: Malatya'da şiddetli deprem!
05 Haziran 2020 Cuma 21:21 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Malatya'da şiddetli deprem!

Son dakika deprem haberi: Malatya'da şiddetli deprem!

Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberi Malatya ilinden geldi! Malatya Pötürge'de saat 21.06'da 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre deprem 7 km derinlikte gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar "Malatya'da deprem kaç şiddetinde oldu?" aramasını yapmaya başladı. Ayrıntılar geliyor...

Son dakika deprem haberi: Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21.06'da 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre deprem 7.0 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 şiddetinde gerçekleştiğini duyurdu. Deprem dakikalar içerisinde sosyal medyada trend olurken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Son dakika deprem haberi: Malatya'da şiddetli deprem!
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